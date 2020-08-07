信基沙溪預告半年純利下跌

董事會認為，有關預期減少主要由於集團持有的投資物業公平值收益減少，其預期不多於人民幣5,000萬元，主要原因是中國瀋陽兩家商城的估值由於2020年上半年新冠肺炎疫情造成市場需求整體降低而調整，而該等物業的公平值收益於2019年同期則增加約280萬元。

儘管存在上述情況，投資物業公平值收益減少為非現金項目。於中期期間，集團持有投資物業作租賃用途及本集團租賃收入相較2019年同期並無重大變動。

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