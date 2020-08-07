信基沙溪預告半年純利下跌
2020年08月07日 16:37
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信基沙溪(03603)發盈利警告，相較2019年同期的股東應佔純利約4,730萬元人民幣(下同)，預期截至2020年6月30日止6個月的股東應佔純利可能減少不少於2,500萬元但不多於3,500萬元。
董事會認為，有關預期減少主要由於集團持有的投資物業公平值收益減少，其預期不多於人民幣5,000萬元，主要原因是中國瀋陽兩家商城的估值由於2020年上半年新冠肺炎疫情造成市場需求整體降低而調整，而該等物業的公平值收益於2019年同期則增加約280萬元。
儘管存在上述情況，投資物業公平值收益減少為非現金項目。於中期期間，集團持有投資物業作租賃用途及本集團租賃收入相較2019年同期並無重大變動。
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