眾誠能源預告中期盈利下跌

董事會認為，中期業績下跌主要由於就反收購產生的成本約1,010萬元人民幣；及由於新冠肺炎爆發而實施的旅遊限制，公共運輸工具的使用有所減少，而主要壓縮天然氣車輛用戶主要包括出租車司機以及巴士營運商、物流公司及駕校等企業客戶，導致收益及溢利減少。

扣除就反收購產生的成本後，預期截至2020年6月30日止6個月的溢利將較2019年同期下跌20至40%。

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