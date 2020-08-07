瑞安房地產發盈警
2020年08月07日 16:38
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瑞安房地產(00272)發盈利警告，預期截至2020年6月底止6個月將錄得淨虧損16億元人民幣(下同)，主要由於集團投資物業及其他物業資產的公平值下調約19億元，於2019年12月31日集團投資物業及其他物業資產之帳面價值為521億元；租務收入減少，由於集團於2019新型冠狀病毒病爆發期間因業務受阻向其租戶減免租金及其他寬減措施；由於疫情爆發，住宅單位之建設進度及交付予買家的延遲。
公司相信預期淨虧損主要是由於投資物業及其他物業資產價值重估虧損(屬非現金性質)。
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