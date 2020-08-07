預計利潤減少的主要原因是應佔聯營公司廣東南方海岸科技服務有限公司的虧損，相比於2019年同期應佔該聯營公司的利潤以及因應南方錄得虧損並業務前景黯淡，截至2020年6月30日止期間於南方的減值撥備虧損出售債務證券以減少重大市場波動下的風險而產生的淨虧損，以及因2019冠狀病毒病持續在全球蔓延不利商業環境，導致集團的整體收入下降。

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