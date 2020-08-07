新盤動向：馬頭角津匯削價促銷　累積減幅達19%

至於實用面積相同旳23樓A室，價單售價由1,326.4萬削至1,254.3萬元，減幅約5.4%，但與2018年1月該單位首度推出時的價單售價1,549.5萬元比較，累減足足19%。而25樓H單位，實用面積277方呎，價單售價由721.4萬減至671.7萬元，減價約6.9%，較2019年5月首度推出時累積減價達8.3%。

同時，該盤目前只提供180天成交期計劃，維持照售價付款，買家仍可獲額外8%售價折扣優惠作為「印花稅津貼」。而原有可享售價減5%折扣的90天成交期付款方法則已取消。

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