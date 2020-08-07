【中環剝花生】中美激打科技戰　金股匯點走？

美國總統特朗普連環出招打擊中國科網企業，最新包括簽署行政命令，禁止美國企業在45天後與TikTok及WeChat交易，令市場震盪，到底內地會否採取反制措施？中美科技戰會帶來幾大影響？

投資者還要觀望中美另一「戰線」，據報兩國將於今個月15日(周六)舉行會談，評估第一階段貿易協議執行情況，但目前內地僅完成2020年農產品採購目標20%，最終會否「反枱」收場？

中美之間種種大事，將如何左右金股匯市場走勢？今集《中環剝花生》即搵嚟期權及程式交易專家金曹、以及中國通海證券投資部副總裁潘彥銘，同你分析。

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