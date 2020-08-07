聯交所就檢討紀律處分權力及制裁作諮詢

諮詢文件對《上市規則》第二A章項下，聯交所的紀律處分權力及制裁作措施，作出多方面檢討，以確保機制持續穩健及有效。

針對個人行為的修訂有較多着墨，將加強對個別人士的失當及違反《上市規則》的行為的追究權力，以及施加適當的制裁。包括由現行針對公事董事作出的聲譽性制裁，擴至公司高級管理層，同時增設適用於公司董事的「董事不適合性聲明」，若事成，將成為最嚴重的聲譽制裁。

在現行紀律監管下，上市公司違反《上市規則》，港交所可針對相關人士作聲譽制裁，嚴重程度依次為私下指摘、載有批評的公開聲明、公開譴責，以及損害投資者權益聲明。是次諮詢，計劃擴大「損害投資者權益聲明」的範圍，由前任或現任董事，拓展至高級管理階層成員。據其定義，包括行政總裁、監事、公司秘書、營運總監或財務總監的任何人士，或董事直接權限下執行管理職能的人士，以及在公司通訊或其他資料中被指為高級管理階層成員。

在後續制裁方面，若被發出「損害投資者權益聲明」或「董事不適合性聲明」的高管或董事被保留職位，港交所可以禁止該上市公司使用市場設施，例如公司有意發行新股，將不獲批准。另建議，取消現行禁止上市發行人使用市場設施的門檻，刪去現行施加禁令中「故意」 或「持續」未能履行職責的條件。

港交所同時保留在嚴重個案，要求上市公司停牌或取消上市地位，以及執行修正或補救性制裁的權力。

另外，港交所建議，將紀律機制的覆蓋範圍擴大，將例如結構性產品的擔保人、與聯交所簽訂協議或承諾的有關各方也包括在內。

香港交易所上市主管陳翊庭表示，聯交所根據《上市規則》設立的紀律機制已有一段時間未有作出重大的修改，冀透過這次諮詢作全面檢討，使其切合所需，繼續維持市場質素，符合持份者的期望並與國際最佳常規一致。同時保障投資大眾及聯交所轄下市場的持正操作，促進良好企業管治，並對失當行為起阻嚇作用。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020