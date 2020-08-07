嘉湖三房呎售9909元　再跌穿1萬元關

天水圍嘉湖山莊呎價再跌穿1萬元。祥益蕭嘉偉稱，單位為賞湖居4座低層G室，實用面積548方呎，三房間隔，7月31日貼市價以580萬元放售，放盤1星期間，單是該行已有8組準買家睇樓，分別還價洽購，於昨晚最終以543萬元鑊外區客承接，呎價僅約9,909元。

原業主1999年以173萬元買入，物業近年都作收租之用，對上租客剛完約退租，即沽貨套現。

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