電視廣播預警半年轉蝕2.9億元

公司表示，儘管翡翠台黃金時段節目之收視點顯著上升，但對地面電視頻道廣告服務的需求於期內仍然非常疲弱，因此，導致香港電視廣播分部來自廣告客戶的收入較去年同期大幅減少約70%。有關減幅乃由於香港經濟環境受新冠肺炎疫情直接影響而自2020年初起急劇轉差所致。

公司預料，即使新冠肺炎疫情受到控制，香港廣告市場亦將需要一段時間方能恢復正常。於2020年剩餘數月，地面電視廣告業務之經營環境仍然充滿挑戰。在此期間，集團將着力發展於中國內地之業務，包括聯合製作連續劇及內容發行。

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