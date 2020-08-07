新盤動向：御海灣原價加推38伙 平均呎價近1.8萬元
2020年08月07日 17:22
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屯門新盤市況繼續熱鬧。新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣，推售以來已沽150伙，佔可售單位逾92%，套現近10億元，平均成交呎價逾18,510元。為回應需求，發展商於今天原價加推價單第4號，共涉38伙，當中更包括首度推出的一房F單位及開放式K單位。
而整批單位包括14伙開放式、9伙一房、11伙兩房及4伙三房，新銷售安排將於短期內公布。售價方面，整體即供折實平均呎價為17,948元，折實售價介乎460.07萬至995.89萬元，呎價由16,124至19,375元。
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