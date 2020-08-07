香港外匯儲備資產按月增加41億美元

香港金融管理局公布，香港於7月底的官方外匯儲備資產為4,500億美元，較6月底的4,459億美元，增加41億美元。

連同未交收外匯合約在內，香港於7月底的外匯儲備資產為4,499億美元，較6月底的4,448億美元，增加51億美元。

香港為數4,500億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣的6倍多，或港元貨幣供應M3約46%。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020