中國通信服務預期6個月收入和利潤按年下跌

自新型冠肺炎爆發以來，中國政府實施了一系列防疫措施。由於集團大部份業務位於中國，業務開展因此受到限制和影響，包括但不限於項目實施交付進度顯著延後、部份項目招投標延遲、項目驗收、關閉及結算滯後等不同影響，導致集團經營收入同比下降。與此同時，疫情期間所採取的各種舉措也給集團帶來額外成本增加，對利潤造成進一步影響。

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