期間虧損主要是由於集團之投資物業重估所產生之未變現重估虧損約3.1億港元，相對於去年同期之重估盈餘為9,100萬港元；公司之主要附屬公司—彩星玩具集團之收入約為8,400萬港元，相對於去年同期的收入為1.57億港元，並預期錄得淨虧損約5,300萬港元，相對於去年同期淨虧損為2,000萬港元，虧損擴大主要是由於現有及新品牌表現均未如預期，而新冠疫情嚴重打擊全球經濟活動；以及受疫情影響導致消費意欲疲弱，餐飲業務今年上半年收入下降約40%。

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