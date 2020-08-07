利潤下降主要因為新冠肺炎疫情爆發，各地相繼關閉各類生產及經濟場所，延長春節假期推遲復工時間，社會消費及生產大幅萎縮，對工商業用氣的需求減少，導致燃氣工程技改、增容等項目停工及延後，對公司經營業績產生較大影響；以及期內公司獲得的政府補助款與去年同期相比大幅下降，因而對淨利潤產生影響。

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