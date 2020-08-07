國瑞置業5.4億人民幣出售非核心業務股權

目標公司主要資產為兩幢展館和一幢物流信息樓，總建築面積69,699.6平方米，截至2020年6月30日評估值為5.91億元。交易完成後，公司不再持有目標公司任何股權。

公司認為，出售目標公司(為利潤率相對較低的非核心業務)，將有利於公司進一步利用其優勢和資源專注於發展主營業務。同時，公司了解到目標公司將尋找市場化運作方式，進一步發展和壯大自身業務。

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