國瑞置業5.4億人民幣出售非核心業務股權
2020年08月07日 18:28
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國瑞置業(02329)公布，其間接全資附屬花園集團與厦浠商業管理訂立股權轉讓協議，花園集團同意向厦浠商業管理出售目標公司汕頭國瑞建材家居博覽中心90%權益，代價為5.4億元人民幣(下同)。估計公司將變現出售事項的收益約為2,217.69萬元。
目標公司主要資產為兩幢展館和一幢物流信息樓，總建築面積69,699.6平方米，截至2020年6月30日評估值為5.91億元。交易完成後，公司不再持有目標公司任何股權。
公司認為，出售目標公司(為利潤率相對較低的非核心業務)，將有利於公司進一步利用其優勢和資源專注於發展主營業務。同時，公司了解到目標公司將尋找市場化運作方式，進一步發展和壯大自身業務。
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