有關預期下降主要由於今年初開始爆發新冠肺炎疫情，集團的主要客戶為中國的醫院，因其人流量大幅減少，令包括大輸液等產品的銷售受到影響。此外，集團之銷售以人民幣計值，人民幣截至今年6月30日止6個月換算為港元較去年同期貶值約4.8%，令集團以港元列示的溢利下降。

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