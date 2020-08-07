新晨動力發盈警
2020年08月07日 18:41
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新晨動力(01148)公布，預期截至6月底止6個月期間將錄得未經審核除所得稅前虧損約8,000萬元人民幣(下同)，而去年同期則錄稅前溢利約3,940萬元。
公司指出，財務業績倒退主要是由於中國汽車市場本已疲弱，尤以低端消費市場為甚，新冠肺炎疫情爆發，更是雪上加霜，令發動機銷量大跌。而發動機銷量下跌，加上部分固定成本在銷量大跌下仍需支付，導致毛利及毛利率下跌；期內人民幣兌美元進一步貶值，令有關以美元計值之銀行貸款之未變現外匯虧損上升；及就若干貿易應收款項作出減值虧損撥備所致。
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