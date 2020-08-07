公司指出，財務業績倒退主要是由於中國汽車市場本已疲弱，尤以低端消費市場為甚，新冠肺炎疫情爆發，更是雪上加霜，令發動機銷量大跌。而發動機銷量下跌，加上部分固定成本在銷量大跌下仍需支付，導致毛利及毛利率下跌；期內人民幣兌美元進一步貶值，令有關以美元計值之銀行貸款之未變現外匯虧損上升；及就若干貿易應收款項作出減值虧損撥備所致。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼: 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020