貓眼娛樂料上半年轉蝕最多4.4億人民幣
2020年08月07日 19:42
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貓眼娛樂(01896)公布，預計集團於2020年上半年的收入將介乎約2億至2.3億元人民幣(下同)，而去年同期收入約為19.84億元；料今年上半年錄得的公司擁有人應佔淨虧損將介乎約3.9億至4.4億元，而去年同期錄得淨溢利約為2.62億元。
公司指出，上述虧損主要是由於自新冠肺炎爆發至2020年6月30日，中國電影院持續關閉、線下大型演出及賽事取消，導致集團在線娛樂票務服務等服務收入大幅減少，以及本着更加審慎的原則，集團對應收款項和預付款項在2020年上半年的介乎約1.3億至1.4億元減值準備。
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