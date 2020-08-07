玖源集團料上半年虧損收窄至1.03億人民幣
2020年08月07日 19:43
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玖源集團(00827)公布，預期於截至6月底止6個月，集團將錄得虧損淨額約1.03億元人民幣(下同)，相對於去年同期之虧損淨額約3.28億元，減少虧損約2.25億元。
公司指出，虧損大幅減少主要原因為2019年上半年對可換股債券之估值損失撥備約2.11億元及該等撥備並沒有於2020年上半年作出。今年上半年產品平均銷售價格仍處於低位，所以集團經營利潤只能蓋過利息支出約6,500萬元，但折舊費用約1.13億元就不能。
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