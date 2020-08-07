馬鞍山雅典居複式呎價不足1.2萬元　平過同區指標屋苑

特色單位供應罕有，但面對疫市，近日都錄平價急售個案。美聯黃家樂透露，馬鞍山雅典居10座一個複式單位，實用面積1,480方呎，四月份叫價2,200萬元放盤。單位現時已交吉，近日原業主出貨意欲轉趨積極，累減430萬元後，僅以1,770萬元沽出，呎價約11,960元平過同區指標屋苑新港城，低市價約8%。

資料顯示，有大型銀行對上址網上估值近2,300萬元，成交價低估價逾20%。事實上，同屋苑標準單位近期成交呎價，普遍都達1.4萬至1.6萬元水平。

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