樓價UPDATES：錦綉花園及杏花邨等錄劈租個案

租賃市況隨大市放緩，部分放租業主大手減租吸客，元朗錦綉花園及柴灣杏花邨等均錄劈租個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨錄本月首宗租賃成交，屋苑35座低層4室，實用面積561方呎，三房間隔，上月以每月2.25萬元放租，減租2,000元或約8.9%，以2.05萬元租出，實用呎租36.5元。

●西灣河嘉亨灣6座中層H室，實用面積492方呎，兩房間隔，開價約1,100萬元，放盤約兩日，減價至1,000萬元成交，買家可承造高成數按揭，實用呎價20,325元。

●灣仔尚翹峰3座高層E室，實用面積659方呎，三房連套房間隔，4月放盤叫價1,700萬元，最終減至1466.6萬元易手，實用呎價22,255元。

●香港仔登峰‧南岸中層C室，實用面積254方呎，一房間隔，獲租客以1.5萬元租入，實用呎租59.1元。

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九龍區

●奧運站海桃灣2座高層D室，實用面積611方呎，三房間隔，去年4月以1,600萬元放盤，累減220萬元，以1,380萬元連租約沽出，實用呎價22,586元。

●長沙灣碧海藍天1座中層E室，實用面積502方呎，兩房間隔，以900萬元放盤，一個月後減價60萬元，以約840萬元成交，實用呎價16,733元。

●長沙灣南昌一號高層D室，實用面積419方呎，三房間隔，以約2.1萬元放租，兩個月後減價1,500元，以1.95萬元租出，實用呎租46.5元。

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新界區

●大圍豐盛苑C座高層11室，實用面積381方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價485萬元，放盤約半個月，減價25萬元，以460萬元售出，實用呎價12,073元。

●馬鞍山中心1座中層C室，實用面積364方呎，兩房間隔，以640萬元易手，實用呎價17,582元。原業主於2007年以198萬元購入單位，至今帳面獲利約442萬元。

●沙田偉華中心3座中層F室，實用面積358方呎，兩房間隔，以625萬元易手，實用呎價17,458元。

●屯門新屯門中心5座高層B室，實用面積462方呎，兩房間隔，叫價548萬元，減價20萬元，以528萬元易手，實用呎價11,429元。

●屯門龍成花園3座中層B室，實用面積474方呎，兩房間隔，叫價590萬元，減價4萬元，以586萬元沽出，實用呎價12,363元。

●元朗加州花園錄本月首宗二手成交，該盤海棠徑單號洋房，實用面積1,016方呎，三房連套房間隔，花園面積612方呎，叫價約1,280萬元，減至1,200萬元成交，實用呎價11,811元。

●元朗爾巒錄本月首宗成交，單位為茵娜大道7座低層B室，實用面積649方呎，三房連套房間隔，叫價850萬元，減價12萬元，以838萬元沽出，實用呎價12,912元。

●元朗錦綉花園F段第六街雙號屋，實用面積915方呎，三房間隔，原叫價2.3萬元，放租約一星期，減租2,000元，以2.1萬元承租，實用呎租23元，低市價約一成。

●上水名都4座中層C室，實用面積376方呎，兩房間隔，以495萬元獲承接，實用呎價13,165元。原業主於1996年以175萬元購入上址，持貨24年帳面獲利320萬元，升值約1.8倍。

●馬鞍山迎海‧駿岸7座中層E室，實用面積496方呎，兩房間隔，開價830萬元，議價後以800萬元易手，實用呎價16,129元。

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