高盛增法律開支撥備　第2季純利下調85%

高盛就馬來西亞國營一馬發展基金(1MDB)貪腐案，與馬國達成和解協議後，將第2季法律開支撥備增加20億美元，以致同期純利大幅向下修訂85%至3.73億美元，為2017年以來最低。

高盛與馬國達成39億美元和解，當中包括向馬國支付25億美元現金和解金。與此同時，有指美國的檢控人員正尋求高盛子公司在認罪以外，還得罰款約20億美元。

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