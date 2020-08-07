新盤UPDATES：傳統豪宅地段項目速錄承接

新盤市場交投氣氛遠較二手理想，繼上車盤市場連環開出紅盤後，傳統豪宅地段全新項目登場亦速錄承接，而各發展商亦繼續積極推盤應市，個別市區盤更不惜減價加強搶客。

●St. George's Mansions大宅售8600萬 呎價近4.6萬元

項目共設175伙，實用面積介乎764至3,695方呎，標準單位佔161伙，主打三房及四房大宅，最大面積為 2,141方呎。樓盤由國際建築大師團隊Robert A. M. Stern Architects 設計，大量採用頂級歐洲天然石材及用料。而該盤亦正標售其他35個單位，將於9月30日截標。

●御海灣原價加推38伙 平均呎價近1.8萬元

而整批單位包括14伙開放式、9伙一房、11伙兩房及4伙三房，新銷售安排將於短期內公布。售價方面，整體即供折實平均呎價為17,948元，折實售價价乎460.07萬至995.89萬元，呎價由16,124至19,375元。

●馬頭角津匯減價促銷 累積減幅達19%

至於實用面積相同旳23樓A室，價單售價由1,326.4萬削至1,254.3萬元，減幅約5.4%，但與2018年1月該單位首度推出時的價單售價1,549.5萬元比較，累減足足19%。而25樓H單位，實用面積277方呎，價單售價由721.4萬減至671.7萬元，減價約6.9%，較2019年5月首度推出時更累積減價達8.3%。

同時，該盤目前只提供180天成交期計劃，維持照售價付款，買家仍可獲額外8%售價折扣優惠作為「印花稅津貼」。而原有90天成交期及照售價減5%的付款方法則已取消。

●意堤加推32伙下周二發售

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