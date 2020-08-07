新盤UPDATES：傳統豪宅地段項目速錄承接
2020年08月07日 20:29
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新盤市場交投氣氛遠較二手理想，繼上車盤市場連環開出紅盤後，傳統豪宅地段全新項目登場亦速錄承接，而各發展商亦繼續積極推盤應市，個別市區盤更不惜減價加強搶客。
●St. George's Mansions大宅售8600萬 呎價近4.6萬元
股市雖然波動，下半年首個開售豪宅新盤仍速錄大額承接。信和置業(00083)旗下何文田加多利山超級豪宅項目St. George's Mansions，今日以招標形式售出第2座9樓A單位，連車位成交價8,600萬元，單位實用面積1,870方呎，成交呎價45,989元。該單位屬三房大宅間隔，設有私人電梯大堂，私隱度高，並可享翠綠及洋房群景致。
項目共設175伙，實用面積介乎764至3,695方呎，標準單位佔161伙，主打三房及四房大宅，最大面積為 2,141方呎。樓盤由國際建築大師團隊Robert A. M. Stern Architects 設計，大量採用頂級歐洲天然石材及用料。而該盤亦正標售其他35個單位，將於9月30日截標。
●御海灣原價加推38伙 平均呎價近1.8萬元
屯門新盤市況繼續熱鬧。新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣，推售以來已沽150伙，佔可售單位逾92%，套現近10億元，平均成交呎價逾18,510元。為回應需求，發展商於今天原價加推價單第4號，共涉38伙，當中更包括首度推出的一房F單位及開放式K單位。
而整批單位包括14伙開放式、9伙一房、11伙兩房及4伙三房，新銷售安排將於短期內公布。售價方面，整體即供折實平均呎價為17,948元，折實售價价乎460.07萬至995.89萬元，呎價由16,124至19,375元。
●馬頭角津匯減價促銷 累積減幅達19%
據一手銷售資訊網資料，其士國際(00025)、寶聲集團及市區重建局旗下馬頭角津匯，剛更新多張價單， 部分單位減價促銷，當中25樓A室，實用面積531方呎，價單售價由1,373.1萬下調至1,263.3萬元，呎價由25,859降至23,791元，減幅約8%。
至於實用面積相同旳23樓A室，價單售價由1,326.4萬削至1,254.3萬元，減幅約5.4%，但與2018年1月該單位首度推出時的價單售價1,549.5萬元比較，累減足足19%。而25樓H單位，實用面積277方呎，價單售價由721.4萬減至671.7萬元，減價約6.9%，較2019年5月首度推出時更累積減價達8.3%。
同時，該盤目前只提供180天成交期計劃，維持照售價付款，買家仍可獲額外8%售價折扣優惠作為「印花稅津貼」。而原有90天成交期及照售價減5%的付款方法則已取消。
●意堤加推32伙下周二發售
發展商積極推盤促銷。據一手銷售資訊網資料，香港興業國際(00480)旗下愉景灣意堤，加推3號價單，提供29伙，價單售價由541.8萬至1,652.8萬元，呎價由13,402至21,662元。該盤同時發出新銷售安排，加推32伙於下周二(8月11日)起發售，當中29伙以價單形式推出，3伙則以招標形式發售。
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