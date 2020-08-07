美7月非農職位增176.3萬個　較前一個月降逾6成

美國7月份非農業職位增長176.3萬個，多過市場預期的148萬個，但仍較前一個月經修訂後的479.1萬個，大減逾63%。失業率由前一個月的11.1%降至10.2%，低過預期的10.6%，仍較疫前高近兩倍。平均時薪按年升4.8%，升幅高於預期的4.2%。

美國非農業職位於疫情爆發首兩個月，即3和4月合共大減2,200萬個，之後隨着情況紓緩，非農業職位於5和6月合共增加750個。不過，美國部分地區自6月中起新冠肺炎確診數字回升，令經濟復甦增添不明朗，多個州份需要叫停或逆轉經濟重啟，令就業市場再次放慢。

可以預期的是，疫情持續時間愈長，愈多企業需要作出永久性裁員，將導致就業市場復甦速度更緩慢。

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