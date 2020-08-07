中國航天萬源：相關應付款項無法按約定支付
2020年08月07日 20:43
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中國航天萬源(01185)發通告指，今年上半年受風機質量問題和新冠病毒疫情爆發等因素影響，集團風機製造分部應收賬款收回困難，導致資金持續緊張，相關應付款項無法按約定支付。
自5月15日經審計業績公告日以來，截至8月7日，集團附屬公司新增14起因合同付款糾紛的未審結訴訟、仲裁案件，涉及申索金額8,600萬元人民幣(下同)。訴訟、仲裁案件中，有12起已審結，裁決支付金額1.2億元，尚未執行完畢，其中6起案件被申請強制執行；集團所持的一間合營公司股權被採取訴訟保全措施，一旦將來生效裁決未自動履行，該股權將面臨被拍賣風險；集團風機製造分部3間附屬公司的銀行賬戶已被凍結，累計凍結金額7,700萬元，風機製造分部正常經營活動資金無法支付。
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