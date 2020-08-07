進階發展配股籌1920萬元
2020年08月07日 20:57
東網電視更多新聞短片
進階發展(01667)公布，不少於六名承配人按配售價每股配售股份0.125港元認購最多1.6億股配售股份，佔公司經配發及發行全部配售股份擴大後已發行股本的約16.67%，配售價較股份在聯交所所報之收市價每股0.115元溢價約8.7%。
所得款項淨額估計約為1,920萬元，公司擬將配售事項的全部所得款項淨額用於償還集團的銀行貸款。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！