GHW INTL發盈警
2020年08月07日 21:09
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GHW INTL(09933)公布，集團預計截至2020年6月30日止6個月將錄得公司擁有人應佔虧損不超過100萬元人民幣(下同)，而截至2019年6月30日止6個月所錄得公司擁有人應佔溢利約為1,700萬元，公司擁有人應佔預期虧損主要是因爆發新冠病毒病導致聚氨酯材料及精細化學品分部所得收益減少，超過動物營養化學品產品所產生收益的增幅；主要由於動物營養化學品本地及海外銷量增加，因而導致銷售及分銷開支增加；及銀行及其他借款增加導致融資成本增加。
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