夜市UPDATES：道指挫160點後回穩　港夜期曾低水300點

中美緊張關係持續升溫，香港再受牽連，據報美國將制裁包括香港在內的官員。美股道指曾挫160點，目前回穩至27,300點，跌86點或0.32%；標指報3,345點，跌3點或0.11%；納指報11,100點，跌7點或0.07%。

港股期指夜市受到拖累，一度跌至24,201點，低水330點，目前報24,280點，跌111點，低水252點。

美國總統特朗普上月中簽署《香港自治法案》，該法要求美方制裁損害香港自治的個人或實體，對象包括實施《港區國安法》的官員。彭博社周五(7日)報道，特朗普政府即將制裁中國官員，當中包括林鄭，並同時制裁中國企業及中共，預料日內宣布。報道引述3名知情人士指，特朗普政府預料最早於當地時間周五宣布，對林鄭月娥在內的中國及香港官員實施制裁。

另外，華府繼續進行有關新一輪與抗疫紓困救助措施的辯論，不過美國國會議員稱不太可能在本週末最後期限之前達成協議。

美國7月份非農業職位增長176.3萬個，多過市場預期的148萬個，但仍較前一個月經修訂後的479.1萬個，大減逾63%。失業率由前一個月的11.1%降至10.2%，低過預期的10.6%，仍較疫前高近兩倍。平均時薪按年升4.8%，升幅高於預期的4.2%。

分析師認為，經濟復甦完全取決於能否成功控制病毒的傳播。美國經濟復甦在沒有新的廣泛而實質性財政計劃的情況下，應為就業和支出數據走弱做好準備。

【21:30】儘管就業數據表現較預期佳，但中美關係緊張加上觀望財政刺激方案進展，美股開市早段偏軟，道指跌110點，至27,276點；納指跌47點，至11,060點；標指跌12點，至3,337點。

科技股有壓力，Fb股價跌0.16%至75.72美元；蘋果公司(Apple Inc.)股價連升7日後，早段跌0.64%至451.87美元；微軟跌1.1%至213.97美元。

高盛就馬來西亞國營一馬發展基金(1MDB)貪腐案，與馬國達成和解協議後，將第2季純利大幅向下修訂85%至3.73億美元。高盛股價早段跌0.19%至203.86美元。

召車App公司Uber第2季收入大跌29%至22.4億美元，十年來的持續增長勢頭中斷，期內外賣業務預約額勁升逾一倍，但未能抵銷疫情下召車需求大減的影響，上季撇除利息、稅項和其他開支的經調整虧損8.37億美元，較去年同期的虧損擴大。Uber股價早段仍跌3.9%至33.35美元。

旅遊網站Booking Holdings第2季收入破紀錄按年狠挫84%至6.3億美元，為10年最低，反映疫情對旅遊業的衝擊，但仍較市場預期佳，期內純利亦挫逾80%至1.22億美元。不過，該公司指業務見改善，7月份訂房晚數雖按年跌35%，但跌幅較4月時的85%顯著放緩，股價早段升3.1%至1,806.99元。

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