政局疑慮加深　富豪將更多黃金調離香港

外媒報道，《港區國安法》生效後，香港富豪將更多黃金調離香港。

報道引述黃金交易和儲存商J.Rotbart & Co.主管羅特巴爾指，過去一年，包括香港富豪在內的私人投資者已將其持有的10%實金，由香港調到新加坡和瑞士等地，這個趨勢於去年香港爆發示威浪潮時開始，隨着國安法通過而加速，因投資者對政治不明朗和法治環境感到憂慮。

中國是全球最大黃金消費國，但由於當地限制黃金出口，令香港成為國際投資者和內地富豪們存放黃金的方便之選；香港亦成為黃金流入內地的通道。羅特巴爾續指，雖然個人不認為香港政治風險將顯著改變，但內地客戶如今認為把黃金存放在香港，與存放在內地的分別已不大，他們想將黃金存於離岸地點。

金價周五(7日)先升後回，一度觸及每安士2,075.47美元新高，之後倒跌最多1.95%，至2,023.22美元。現貨銀連升3日後亦回吐5.33%，低見每安士27.3808美元。現貨金價今年內累漲逾35%，前景續獲看俏。Permanent Portfolio Family of Funds行政總裁Michael Cuggino指，金價升破4,000美元也不會感到意外。

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