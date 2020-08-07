2020年上半年預期將錄得的虧損的主要原因是2019新型冠狀病毒疫情所導致的影響。在此期間，集團於內地的醫院於2020年首季度曾關閉長達六周；此外，北京於2020年6月爆發第二波疫情，令我們位於北京的業務進一步受挫。公司位於上海的業務亦受到一定程度的影響，而於香港、深圳及昆明的業務所受影響則較小。

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