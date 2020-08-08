東方日報B1：微信被「侵」襲　騰訊曾插一成

在「北水」狂沽逾26億元及投資者狂掟貨下，騰訊盤中曾挫一成，創近九年來最大盤中跌幅，午後跌幅收窄，收市報527.5元，仍跌5.04%。集團主席馬化騰身家單日蒸發逾225億元。騰訊周五晚發通告，指正審閱有關美國行政命令的潛在後果，以便更全面理解對集團的影響。

騰訊美國預託證券(ADR)周五早段報525.84元，較香港收市價低1.66元或0.32%。

美方周三提出加大「淨網行動」行動，外電引述研究機構Rhodium Group料，中美數據共享的障礙，或危及總額逾4,000億美元(逾3萬億港元)的累計雙邊直接投資。投行瑞銀則指，繼美國後，若有其他國家跟進「淨網行動」，中國公司國際擴展或受阻，長期增長前景也受打擊。

券商摩根士丹利早前報告指，由於即時通訊軟件及串流直播涉及用戶提供個人資料，料從事兩大業務的企業未來再被華府針對的機會很大，尤其是騰訊的微信和微博。至於手機遊戲，由於遊戲能因應各地政府的要求而減少收集個人資料，故預期事件對騰訊的海外遊戲業務影響不大。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強指，雖然微信在美業務佔整體收入不大，但微信不只是通訊軟件，亦提供支付、電商、小程序等服務。若微信失去美國市場，便將拓展支付服務的機遇讓給蘋果公司(Apple Inc.)等美企，將對騰訊前景造成影響。因騰訊股價短期仍波動，他籲持貨者先行沽貨獲利；無貨亦不需急於入市，宜待下周公布業績後再部署。

信誠證券聯席董事張智威指，多數新經濟股的業務集中在中國市場，即使美國封殺中資科企，對基本面影響亦輕微。他續指，雖然美國未來會擴大對中資企業限制，但當市場逐步消化負面消息，新經濟股將重拾升勢。

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