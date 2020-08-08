電視廣播料半年轉蝕2.9億

電視廣播(00511，TVB)發盈警，表示管理層基於對今年6月底止六個月之未經審核綜合管理帳目之初步評估，預期今年上半年按年由盈轉虧，錄得股東應佔虧損約2.9億元，而去年同期錄溢利2.13億元。

TVB解釋，儘管翡翠台黃金時段節目之收視點顯著上升，但對地面電視頻道廣告服務的需求於期內仍然非常疲弱。因此，導致香港電視廣播分部來自廣告客戶的收入較去年同期大幅減少約70%。有關減幅乃由於香港經濟環境受新冠肺炎疫情直接影響，而自今年初起急劇轉差所致。

此外，公司預料，即使疫情受到控制，香港廣告市場亦將需要一段時間方能恢復正常。今年餘下月份，地面電視廣告業務之經營環境仍然充滿挑戰。在此期間，公司將會着力發展於內地之業務，包括聯合製作連續劇及內容發行。

TVB股價周五(7日)最多曾下跌2.69%，收市仍跌1.83%至9.13元。

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