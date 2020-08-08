星島預警中期虧損6140萬

公司指，該預期虧損是由於前所未有的新冠肺炎疫情導致經濟環境嚴峻，令整個印刷媒體界的報章廣告收益大幅減少所致。

事實上，星島是次預期虧損，較去年同期虧損約768萬元按年擴大6.99倍。公司今年3月公布的2019年全年業績亦按年由盈轉虧，錄得2,267.6萬元虧損，每股基本虧損2.61仙，不派息，為該公司自2005年度業績以來首次不派息。公司在該份業績報告內亦提到，營商環境艱難，預計短期內亦難有改善，會繼續致力削減開支，精簡營運。

公司亦於今年2月時發公告，表示鑑於營商環境惡劣，實施一系列措施減省成本，包括不同程度之員工薪酬下調，當中執行董事及高級管理人員會減薪25%。上述2月公告的同日，公司管理層亦向員工發通函表示，決定由3月起把大部分員工(包括兼職員工)的薪酬下調10至15%。

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