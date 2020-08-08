長實跌近7% 長和失守50關

長實及長和兩公司市值單日分別蒸發114.49億元和42.41億元。大股東李嘉誠分別在長實、長和持股35.3%和30.15%，依此計算，他單在兩間公司的身家單日蒸發逾53億元。

按長實周四公布的業績，上半年列帳盈利按年大跌58%至63.6億元，撇除投資物業公平值變化等的基礎盈利亦跌35.5%至83.67億元，中期息大削逾三成四至每股34仙。

花旗發表研究報告指，在新冠肺炎疫情之下，長實明顯受影響。該行料公司今年至2022年盈利會因為經常性收入減少，以及因香港住宅落成量減少而下跌。

該行又預期長實股息今年削減30%，股息回報僅3.3厘，低於同業，所以將長實的投資評級由「中性」下調至「沽售」，削減目標價8.28%至34.3元。

至於長和，其上半年純利按年倒退29.05%至130億元，削中期息29.42%至每股61.4仙。美銀證券發表研究報告指出，雖然長和盈利符預期，惟派息低於該行預期一成。該行雖然維持長和「買入」投資評級，但目標價下調8.95%至61元。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼: 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020