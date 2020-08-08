長實跌近7% 長和失守50關
2020年08月08日 00:27
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長江集團中心
長和系兩大公司業績倒退兼減派中期息約三成，不但被大行唱淡，周五(7日)股價昨更雙雙下跌。其中，長實集團(01113)單日最多曾挫近一成逼近40元關，全日收挫6.96%至41.45元，為逾四個月收市低位。長和(00001)則跌穿50元關，最多曾挫3.24%，全日收挫2.16%至49.8元。
長實及長和兩公司市值單日分別蒸發114.49億元和42.41億元。大股東李嘉誠分別在長實、長和持股35.3%和30.15%，依此計算，他單在兩間公司的身家單日蒸發逾53億元。
按長實周四公布的業績，上半年列帳盈利按年大跌58%至63.6億元，撇除投資物業公平值變化等的基礎盈利亦跌35.5%至83.67億元，中期息大削逾三成四至每股34仙。
花旗發表研究報告指，在新冠肺炎疫情之下，長實明顯受影響。該行料公司今年至2022年盈利會因為經常性收入減少，以及因香港住宅落成量減少而下跌。
該行又預期長實股息今年削減30%，股息回報僅3.3厘，低於同業，所以將長實的投資評級由「中性」下調至「沽售」，削減目標價8.28%至34.3元。
至於長和，其上半年純利按年倒退29.05%至130億元，削中期息29.42%至每股61.4仙。美銀證券發表研究報告指出，雖然長和盈利符預期，惟派息低於該行預期一成。該行雖然維持長和「買入」投資評級，但目標價下調8.95%至61元。
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