李澤楷溢價逾15%增持　電盈漲9%

李澤楷透過旗下全資公司Trade Champion向合資格股東提出要約，以每股收購價5.2元，收購約1.54億股電盈，佔電盈已發行股份的2%。總代價為8.03億元，而每股收購價較周四收市價4.49元溢價約15.81%。完成後，李澤楷連同其一致行動人士於電盈的股權會由28.93%增至30.93%。

公司指，有關交易可為公司管理資本結構時提供更大靈活性。而由於李澤楷的持股量，公司尋求在不會觸發李澤楷或須根據收購守則作出強制全面要約的情況下，於適當時機進行股份回購時受到限制。

李澤楷一方擬繼續集團於一般業務過程中的現有業務、人手及資產部署，並且認為集團應繼續檢討其策略及重心，務求盡可能迎合集團的營運環境。

宏高證券投資經理梁杰文表示，無從參透電盈一系列舉動的背後玄機，但相信將Now TV轉售予旗下的香港電訊屬普通的架構重組。

他又指，李澤楷增持電盈的比例及收購價溢價不高，相信短期內電盈股價會於介乎4至5元之間窄幅上落，不過，李氏用「自己錢」增持，始終向市場發出其有承擔的訊息，長遠而言仍屬是利好因素。

另外，瑞銀發表報告指，電盈周四宣布的一系列措舉，釋放股份的估值折讓。

該行維持電盈的「買入」評級，但目標價降9.4%至4.8元，並下調該公司今年每股盈利預測59%，明年及2022年預測各下調21%，以反映今年盈利較預期疲弱。

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