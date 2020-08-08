紐約期油收市受壓　全周仍累升逾2%

新冠肺炎疫情持續，加上中美關係轉趨緊張，令投資者憂慮經濟復甦步伐緩慢會拖累油市需求，國際油價周五(7日)下挫。紐約9月期油收報每桶41.22美元，跌0.73美元或1.74%；布蘭特10月期油收報每桶44.4美元，跌0.69美元或1.53%。

全星期計，紐約期油和布蘭特期期油均累升超過2%。

外媒報道，沙特、伊拉克、阿聯酋、科威特、阿曼、巴林發表聯合聲明，指經濟形勢正在改善，這讓中東產油國感到振奮，中東產油國將支持石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)的石油減產協議。

油服公司貝克休斯最新周報顯示，至8月7日當周，美國活躍的石油鑽井下降4台，至176台，預期下降2台，並已降至最近15年新低。期內，美國天然氣鑽井數持穩於69台，總鑽井數下降4台，至247台。

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