美民主黨提議紓困方案規模增1萬億美元遭拒絕

外媒報道，美國民主黨國會議員及特朗普政府對於應對疫情紓困方案的談判破裂，主要由於眾議院議長、民主黨領袖佩洛西提出將紓困方案規模上調1萬億美元的建議遭到拒絕。

參議院民主黨領袖舒默直言，此次長達90分鐘的談判「令人失望」。民主黨最初提出的新紓困計劃涉及3萬億元，但共和黨只提出1萬億元。舒默表示，民主黨不可能同意少於2萬億元方案。

美國財政部長姆紐欽表示，特朗普可能最快周五簽署行政命令，以延長補充失業保險、實施工資稅減免。

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