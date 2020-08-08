美股收市：道指升46點　納指結束7連揚

美國股市周五(7日)個別發展，道指全日表現反覆偏軟，至尾市轉升，收報27,433點，升46點或0.17%；標指收報3,351點，升2點或0.06%；納指收報11,010點，跌97點或0.87%。

道指和標指均連升6日，而納指則結束連續7日上漲的走勢。總結全星期，道指、標指、納指分別累升3.8%、2.45%和2.47%。

美國民主黨國會議員及特朗普政府對於應對疫情紓困方案的談判於周五宣布破裂，主要由於民主黨提出將紓困方案規模上調1萬億美元的建議遭到拒絕。

美國財政部長姆紐欽表示，特朗普可能最快周五簽署行政命令，以延長補充失業保險、實施工資稅減免。

數據方面，美國7月份非農業職位增長176.3萬個，多過市場預期的148萬個，但仍較前一個月經修訂後的479.1萬個，大減逾63%。失業率由前一個月的11.1%降至10.2%，低過預期的10.6%，仍較疫前高近兩倍。平均時薪按年升4.8%，升幅高於預期的4.2%。

分析師認為，經濟復甦完全取決於能否成功控制病毒的傳播。美國經濟復甦在沒有新的廣泛而實質性財政計劃的情況下，應為就業和支出數據走弱做好準備。

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