港股ADR收挫147點 騰訊下試520元關
2020年08月08日 04:48
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美股個別發展，但港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,384點，跌147點或0.6%。
大型藍籌全線走強，滙豐控股收報33.08元，較港收市升0.28元；騰訊控股收報520.98元，較港收市跌6.52元。
內銀股向下，建設銀行收報5.62元，較港收市跌0.07元；工商銀行收報4.52元，較港收市跌0.04元。
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