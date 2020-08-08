港股ADR收挫147點　騰訊下試520元關

美股個別發展，但港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,384點，跌147點或0.6%。

大型藍籌全線走強，滙豐控股收報33.08元，較港收市升0.28元；騰訊控股收報520.98元，較港收市跌6.52元。

內銀股向下，建設銀行收報5.62元，較港收市跌0.07元；工商銀行收報4.52元，較港收市跌0.04元。

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