基金橋水警告：別低估債息低企的風險

外媒報道，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)聯席首席投資總監Bob Prince表示，投資者低估了債券孳息率接近零所帶來的風險。

他在接受外媒訪問時說，雖然政府債券和高等級公司債券一直以來都是保存財富價值的投資工具，但新冠肺炎疫情帶來的極端低息世界已經改變了該些債券的作用。

Prince在6月份曾表示，疫情的影響可能會持續18至24個月，從而使得旨在促進經濟增長的貨幣和財政政策變得更加複雜。

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