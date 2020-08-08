電動車熱潮！小鵬汽車申請赴美國上市

外媒報道，中國電動汽車初創企業小鵬汽車申請在紐約證券交易所上市，計劃通過瑞信、摩根大通和美銀證券在首次公開招股(IPO)中發行美國預託證券(ADR)。

小鵬汽車申請發行的規模為1億美元，但這只是用於計算費用，並經常會有調整。此前，有消息指小鵬汽車在上市之前，正從阿里巴巴和其他投資者那裏籌集更多資金。

消息人士說，此次小鵬汽車共獲投資3億美元，卡塔爾投資局也是投資方之一。小鵬汽車上個月宣布了IPO前的一輪融資，此次融資使其IPO前融資規模達到8億美元。一位消息人士說，融資增加反映出投資者的需求。

消息稱，總部設在廣州的小鵬汽車IPO前可能仍會增加融資，因為隨着今年特斯拉和在美國上市的蔚來汽車等電動汽車股票的上漲，投資者對電動汽車的興趣增加。小鵬汽車與上述兩家公司及中國一系列其他初創企業競爭。中國目前是世界上最大的電動汽車市場。

阿里巴巴是小鵬汽車的早期投資者，該科技巨頭的發言人證實公司參與了最新一輪融資，但未提供細節。

中國電動汽車製造商多年來一直在開發汽車，並試圖在全球範圍內提高知名度。而在當前市場受到疫情和經濟放緩影響之際，中國電動汽車製造商正採取步驟上市，以提升競爭力。理想汽車上周通過在納斯達克上市籌資11億美元；哪吒汽車表示最早明年將在上海上市。消息人士表示，威馬汽車也在考慮最早今年在中國IPO。

小鵬汽車今年上半年交付了5,185輛首款汽車G3 SUV。該公司7月開始交付第二款汽車P7轎車，當月交付1,641輛。

與此同時，市場競爭愈來愈激烈。特斯拉6月中國汽車登記數量創紀錄新高；寶馬和奔馳也在推出電動汽車。

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