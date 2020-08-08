傳騰訊有份貝殼控股尋求美國IPO　計劃籌最多20億美元

根據周五(7日)提交給美國證券交易委員會的文件，貝殼控股計劃以每股17至19美元的價格，發行1.06億股美國存託憑證。該公司表示，每一份存託憑證將代表其A類普通股中的3股。

若以詢價區間最高價發行股票，將籌資20.1億美元，是繼愛奇藝在2018年3月籌資24億美元以來，中國公司在美國的最大的IPO。

分析指出，儘管中美緊張局勢加劇，而且今年早些時候一家備受矚目的在美上市中國初創公司發生會計醜聞，但中國的公司仍獲得美國投資者的熱情歡迎。

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