中美科技戰：美國禁微信　恐損iPhone在中國銷售

美國總統特朗普下令禁止美國公司與中國的通訊軟件WeChat(微信)做生意，可能有損iPhone在蘋果公司(Apple Inc.)最重要的市場之一的銷售。

該項行政命令將禁止所有涉及微信的交易，這將禁止Apple在應用商店中提供微信下載。根據某股票投資者於網上論壇發起用戶調查，假設Apple應用商店下架微信，受訪者將會選擇放棄iPhones還是放棄微信，投票結果顯是選擇放棄iPhone的人數，是選擇放棄微信的20倍。

事實上，微信對中國的數碼生活十分重要，是十幾億人購物、付款、收發電郵、上網及各種形式的商業和個人通訊的首選應用程式(App)。在交易方面，外國遊客需下載該App並增值電子錢包，否則可能連小額購物都無法完成付款。如果無法使用微信，在中國和亞洲其他地區的消費者就可能不願購買iPhone。

彭博行業研究分析師Anand Srinivasan稱，中國市場約佔iPhone銷量的20%，因此Apple應用商店下架微信「將是嚴重障礙」。

特朗普的命令還可能促使中國進行報復，從而進一步打擊Apple。Srinivasan認為，Apple大部分製造工作是在中國進行，如果中國瞄準Apple出口，將影響其全球業務。中國還可能限制稀土金屬等iPhone關鍵原物料的供應。他續稱：「這場戰爭涉及多個戰線，現在已升級到軟件領域。」

特朗普的行政命令將在45天後生效，但仍有許多懸而未決的問題，此前可能會發生很多事情。眾所周知特朗普常常變卦，就他的聲明做出後退或給予例外。Apple還可能開放作業系統，使用戶無需通過應用商店即可下載App，但這對一個一直謹慎保護其生態系統並向許多App收費30%的公司來說，將是一個重大變化。

分析預期，如果禁令得以實施且Apple沒有解決辦法，買得起iPhone的中國消費者很可能會轉投本土高端智能手機製造商華為的懷抱。這樣一來，該道命令最終可能使多年來受特朗普打壓的這家公司受益。

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