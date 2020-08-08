英國脫歐：目標與日本8月底達成初步貿易協議

為期兩天的英國及日本貿易談判，於英國時間周五(7日)在倫敦結束，兩國高級官員均指出，將在本月底達成初步的貿易協議。

根據英國媒體報道，日本外務大臣茂木敏充指出，英日兩國已經就雙邊貿易協議的絕大多數條款達成實質上的一致，雙方將加速談判，以期在8月底前達成大綱協議。

英國國際貿易大臣卓慧思(Liz Truss)亦表示，有關談判積極、富有成效，英日兩國在協議的主要問題上達成一致，包括數碼、數據及金融服務等領域，協議範圍超越了歐盟與日本協議。兩國共同的目標是在8月底達成正式原則性協議。但卓慧思沒有進一步說明英日談判中還存在哪些分歧。

今年1月31日英國脫歐後進入為期11個月的過渡期，過渡期不變動協議將於12月31日到期，由於過渡期後日本與歐盟的貿易協議將不再適合於英國，因此英國積極尋求在2019歐盟─日本協議上再達成英日協議。今年6月，日本與英國開始通過視訊會議方式就兩國貿易協議展開談判，雙方希望盡快達成協議。

事實上，日本是英國工業的主要投資國，尤其是消費電子產品和汽車製造業。根據英國數據，2019年雙邊貿易總額為316億英鎊 ，長期而言，英國希望將此數據提高150億英鎊。而英國一直爭取改善該協議的農業條件。

英國正在談判多個雙邊貿易協議，優先與歐盟、美國、澳洲、新西蘭以及日本開啟談判。

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