1周10大驚奇：世界真的變了！全球產業醞釀終極大洗牌

轉眼間已來到8月，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅，之後呼籲小心至今，異象有得有失！隨着世界大局真的變了，謀定後動方是上策。

【1、世界真的變了！實體餐廳可能已到「末日」】

在疫情肆虐下，全球餐飲業受「封城」困擾，有「華爾街狂人」之稱的美國金融名嘴克拉默(Jim Cramer)近日就警告，必勝客(Pizza Hut)等連鎖品牌可能根本不需要實體餐廳，在疫情改變餐飲業營運模式下，實體餐廳的生意正迎來「末日」。

事實上，餐飲業極受疫情影響而重創，例如在美國擁有肯德基(KFC)、必勝客等知名品牌的百勝餐飲集團(Yum! Brands)第2季同店銷售出現雙位數下降，但必勝客的在美銷售額仍增長1%。

就此，克拉默表示，必勝客等連鎖品牌可能根本不需要實體餐廳，在疫情改變餐飲業營運模式下，實體餐廳生意正迎來「末日」，可說是「玩完了」！他指出，大型餐飲品牌如必勝客在美銷售額於疫情下仍增長1%，對實體餐廳來說不是好消息，因為實體餐廳依賴的是周邊地區客戶，但百勝餐飲集團是「地球上最大餐飲公司，必勝客是它們的最大品牌」，而必勝客可能根本就不需要實體餐廳，必勝客也可能認為，要配合疫情下的實體餐廳開放守則，可能根本不值得。

他又認為，在疫情下，消費者原本喜歡的實體餐廳可能無法只靠外賣生存，雖然對開餐廳有熱誠的廚師仍可能經營實體餐廳，但疫情時代的實體餐廳幾乎無法盈利。

【2、世界真的變了！可樂傷過百事 預示同一產業洗牌來了】

提到必勝客，或多或少想到Pizza伴汽水。本周就有報道指出，最近公布的業績顯示，美國可口可樂(Coca-Cola)上季收入銳減28%，但競爭對手百事(Pepsi)上季收入僅下滑3%，降幅相對輕微。為甚麼同樣受疫情影響，兩家「可樂」老對手表現差這麼多？

在今年4至5月期間，全球飲料業全面受疫情衝擊，後來據6月資料，美國飲料價格顯示開始有上升趨勢。不過，飲料業兩大巨頭上季業績表現仍差很大，主因是可口可樂對餐廳和其他零售店家的銷售嚴重受封鎖抗疫限制而深受打擊；百事飲料部門銷售雖下滑，但旗下的「零食」事業則受惠於消費者囤購食品以備居家避疫，以致整體影響相對輕微。

就此，分析指出，上述例子凸顯即使產品類似、屬於同一產業的兩家公司，在不同的市場範疇，所受的影響仍可能不一樣。若更深入地看，就知道這次由疫情引發的經濟景氣衰退並非典型的衰退。2008年金融海嘯引發的衰退是各行各業全面受重創，今次的不景氣是「微衰退」與「微復甦」交錯出現，同一產業的不同範疇也冷暖有別。

舉例來說，一些產業因政府強制防疫措施被迫停擺，其他產業則因着新商機浮現和消費者行為改變而生意興隆。簡而言之，投資者必須注意今次衰退非「典型衰退」，預示着復甦之路也非傳統，故倚賴單一指標來評估整個產業的時代已結束，將會是同一產業中可能呈現「冰火」一同出現的現象。

【3、世界真的變了！滙豐也悲觀 維持裁員3.5萬人】

行業變革又豈止「汽水界」，傷透港人心的滙豐控股本周也加入了其他銀行行列，對艱難的經濟前景發出警告。

該行行政總裁祈耀年(Noel Quinn)說：「目前的環境仍然具有高度不可預測性」。滙豐正在考慮採取進一步措施來提高業績，包括對亞洲進行更多投資並削減在美國的業務。

滙豐財務總監邵偉信(Ewen Stevenson)也說：「由於疫情帶來的收入壓力，我們確實需要降低成本。」此前該行將今年的壞帳準備金提高至80億到130億美元之間。

滙豐銀行一直在尋求擺脫歐美市場的影響，以在快速發展的中國市場擴展業務。這家被華盛頓稱為北京支持者的銀行表示，會繼續將資本向亞洲市場轉移。該行全部利潤幾乎都由亞洲市場所貢獻。祈耀年說：「中美之間的緊張關係不可避免地會給滙豐這樣業務結構的機構帶來挑戰。」

祈耀年表示，由於新冠肺炎疫情大流行，滙豐銀行必須加快復興計劃，銀行將需要更加激進。在推進重組計劃的同時，該行削減了美國224家分支機構的1/3以上。邵偉信表示，今年上半年已經有4,000多人離職，預計將在未來3年總計裁員35,000人。他說：「自年初以來，我們的營運環境發生了巨大變化。因此，我們還將研究需要採取的進一步行動。」

消息人士稱，最近幾周，祈耀年對200多名高層主管表示，需要加快推進旨在提高回報的全面改革步伐。為加快變革，祈耀年正推動將更多權力下放給地區經理。

【4、世界真的變了！傳內地積極測試虛擬人幣 鋪路中美脫鈎？】

提到滙豐，它的前景確實艱難，尤其是疫情催生了「虛擬貨幣」研發提速！本周有報道指出，疫情使全球金融體系出現變化，美元近期急速貶值，意外地使人民幣加速國際化的議題再度浮面。市傳中國人民銀行(即中國央行)已利用四大國有銀行(即中、工、建、農行)，在深圳等地大規模測試應用虛擬貨幣，被外界解讀為中國計劃以「虛擬貨幣」形式加速推動人民幣國際化。

中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆指出，人民銀行積極地進行虛擬貨幣試點的意義在於M0(即貨幣基礎)替代，這有利於人民幣流通和國際化，為貨幣釋出、貨幣政策的制訂提供有力的參考依據。

消息透露，目前四大國有銀行已在深圳等地大規模測試虛擬錢包的應用，為虛擬貨幣正式推出進行測試。這項政策是由人民銀行主導，各家銀行已利用虛擬貨幣運作數個月，目前部分大型銀行的員工已開始利用虛擬貨幣轉帳、繳費等。

據悉，人民銀行所進行的虛擬貨幣測試可做到儲值、領現、轉帳、QR掃描消費等，其中轉帳功能只需要對方手機號碼就可以進行，毋須利用網際網絡。有銀行人士透露，四大國有銀行正大規模測試「虛擬人民幣」App，註冊App需要在這四家銀行中的其中一家開設虛擬錢包，並分別連結各銀行帳戶，用戶即可將現金儲值進入錢包內。

外電引述人民銀行回覆指出，「虛擬人民幣」研發工作正穩定推動，現階段已在深圳、蘇州、雄安、成都及未來的冬奧場景進行「封測」(即官方內部網絡測試)，正不斷改善和完備功能，但人民銀行強調，這不意味虛擬人民幣正式推出。

此外，中國外匯管理局宣布，自8月1日起，暫免人民幣兌換12個貨幣的競價和詢價交易手續費，期限為3年。這12個貨幣並不包含美元、歐元、英鎊、日圓、澳元及港元。瑞穗指出，人民銀行減免手續費就是意味着鼓勵其他貨幣跳過美元交易，轉向與人民幣直接交易，從而促進人民幣結算，加速人民幣國際化。

【5、世界真的變了！市場低估了中美熱戰可能性】

當投資者無視疫情而熱炒科技股之際，有俗稱「大鱷」的新加坡對沖基金正在為另一場可怕的事做準備，就是中美之間可能發生武裝衝突，並為此增持現金。他又認為，疫情大流行對經濟的影響較中美關係更大，直到廣泛使用疫苗為止。

本周有報道指出，管理資產約25億美元的新加坡畢盛資產管理(APS Asset Management)創辦人兼投資總監王國輝表示，在11月美國總統大選到來之前，該機構正增加現金及能抵禦衝突爆發的股票配置。

他認為，最近中美之間針鋒相對地互關領事館僅是開端，美國總統競選期間的政治姿態可能會隨着美軍在南海引發爭執而達到頂峰。不過，他沒有詳細說明怎預期這種情況發生，只表示投資者低估了這兩個超級大國之間的緊張關係。

他闡述，如果中美有某種形式的軍事衝突，將不是一場全面戰爭，而是一場孤立的小規模衝突，但市場會因此陷入恐慌和崩潰，故該基金不想過於樂觀或激進地配置投資組合。他續稱，投資者犯下的最大錯誤之一就是押注中美緊張局勢，可以通過化解貿易失衡來緩和。因此，他撤出了嚴重倚賴在華銷售的美國企業，並青睞為中國消費者提供產品的內地企業，例如白酒製造商貴州茅台。

他一直認為，中美衝突不僅基於貿易爭端，而是類似「修昔底德陷阱」。即一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國，而現存大國也必然來回應這種威脅，這樣戰爭變得不可避免。他預期，若中國的經濟總量能與美國並駕齊驅，美國對中國的戰略可能會從圍堵轉變為共存，這情況或許在2025至2029年之間發生。不過，只要美國人覺得中國在軍事實力或經濟實力方面落後於他們，這種競爭將繼續下去。

值得留意的是，他今年投資成績不俗，管理約4億美元的APS中國A股基金年內累漲了29%，幾乎是滬深300指數漲幅的兩倍。

【6、世界真的變了！中芯擴建28納米 「去美國化」屆關鍵時刻？】

講到中美關係，中芯國際上周五(7月31日)宣布，已與北京開發區管委會成立一家合資公司，將專注28納米及其以上的晶片製造，預計首期投資76億美元，中芯持股將達51%。那麼，為何中芯再一次斥巨資建設28納米製程的晶片產線呢？目前市傳是為了建設一條「去美國化」的生產線。

據業內人士透露，中芯之所以再次投入巨資，最主要目的是為了「探索去美國化」，徹底擺脫美國限制。此前就是因為中芯使用了眾多的美國設備及技術，所以不能自由地為華為代工，因使用了美國設備就要受美國制裁。

因此，今次中芯主動出擊，預計在兩年內就可以實現「去美國化」，一旦實現，就可以幫助任何客戶生產代工晶片產品，也能為華為提供保障。再者，一旦中芯能取得技術突破，意味內地國產晶片產業格局會發生重大改變。對此，業界的看法是：「就是不知道華為能否熬到中芯崛起？」

【7、世界真的變了！傳「內循環經濟」或列「第十四個五年規劃」】

事實上，近期市場熱議中美「脫鈎」論，目前有傳聞指出，中國政府有意把「內循環經濟」列為2021至2025年間的「第十四個五年規劃」，原因是美國對中國不友善，以及疫情可能造成的外部經濟長期風險，讓中國希望在經濟發展中，擺脫對海外市場及技術的依賴，因此中國政府將推動「內循環」經濟政策優先，「外循環」為輔的「雙循環」模式。

消息透露，這意味着中國政府將改變以往政策，轉向着重國內需求及科技發展，「雙循環」很可能將是「第十四個五年規劃」的優先討論重點之一，料在10月討論此事，並在2021年初「兩會」期間公布。

【8、世界真的變了！紳士風度？特朗普「敗選拒下台」風險增】

提到中美關係，一定要提美元！其在7月經歷10年最慘跌市後，8月暫微升，渣打銀行G-10首席策略師Steven Barrow本周警告，市場對美國政治和經濟決策，以及總統大選結果的觀感牽動美元後市，若投資者不信美元，將傷害美元信譽，從而引爆美元「崩潰風險」(crash risk)。

Barrow稱，全球疫情充滿不確定性，長期而言，美元相對其他已開發國家貨幣表現若持續疲弱，會特別讓人擔心。他表示，11月美國大選到來之前，疫情導致的諸多經濟和政治不確定性，已對美元帶來「崩潰風險」。這種風險通常比較容易發生在新興市場貨幣上，而由於美元相對新興市場貨幣表現良好，故主要風險或會發生在美元對其他已開發國家貨幣，例如歐元、日圓和瑞郎。

他解釋，由於美國聯儲局減息，美國國債孳息率逼近歷史低位，大幅削弱美國相對其他「安全」貨幣的利率優勢。

與此同時，流動性也牽動美元走勢，尤其是政府債券。美國國債市場在今年初疫情高峰期間幾乎凍結，意味着假如再次發生重大事件，導致投資者拒絕承擔風險的話，美元就會受到打擊。

另一個重要因素是美國大選，總統特朗普上周拋出延後大選議題，宣稱疫情下實行郵寄投票有詐欺之虞。即使大選幾乎篤定如期舉行，但特朗普的說法意味着這次大選恐怕無法像過往般順利進行。

他指出，假如特朗普主張敗選有爭議並拒絕下台，就有可能傷害美國民主在全球的信譽。如果美國經濟、政治決策、選舉信譽等信譽蕩然無存，美元就可能暴跌，至少對其他主要貨幣必然如此。

【9、世界真的變了！呢隻美股癲炒預示股災近了？】

除了美元值得關注之外，美股更出現「爆煲」徵兆，就是「禾雀亂飛」！柯達(Kodak)上周二(7月28日)宣布，獲美國政府融資以轉型「製藥」後，股價曾在兩個交易日內狂飆27.57倍至60美元，之後則在3個交易日大跌75.1%，周一(8月3日)收報14.94美元。就此，專家指出，這說明了目前美股散戶短炒風氣盛行，對後市有害無益。

報道指出，有非常多的證據顯示，柯達股票正被短線操作，如追蹤散戶交易的平台Robintrack發現，柯達上周交易的活躍度僅次於特斯拉(Tesla)、蘋果公司(Apple Inc.)、莫德納(Moderna)等現時最炙手可熱的科技或生物科技類股份，近日柯達大跌也反映散戶可能正反手沽空或獲利回吐。

不過，無論如何，這都表明投資者大買或大賣柯達股票都不是為長線，而是短炒。事實上，雖然柯達曾為菲林龍頭，有深厚的化學基礎，但美國政府讓柯達製藥的決定，不代表柯達會因此突然變成全球著名藥廠默克(Merck)或輝瑞(Pfizer)。

事實上，柯達非單一例子，今年以來租車公司Hertz、百貨公司JC Penney等企業都曾經在申請破產保護後出現股價大升大跌的現象。這種炒作劣質股的情況往往是股市爆煲前的禾雀亂飛徵兆！

【10、世界真的變了！如今是「變天」前的平靜？】

最後睇睇一個由美國銀行所創建的「ICE BofA MOVE指數」(被視為美債市場的「恐慌指數(VIX)」近日徘徊歷史低位附近。被市場譽為「新債王」的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)認為，這恐怕是暴風雨前的平靜，需留意未來股、債動盪。

上述MOVE指數上周跌至歷史新低40.66，8月雖然有所回升，但亦僅44.11，仍然是極低迷狀態。該指數愈低，代表美債孳息率僅輕微波動，同時反映「大幅波動」是遲早的事，即市場會有「大事」發生。

事實上，在避險情緒推動下，資金不斷湧入債市，美國5年期國債孳息率周二(8月4日)創歷史新低，10年期美債孳息率也挫至5個月低位。以中期角度來看，美國經濟前景仍有巨大風險，這是債息穩定下跌的主因。

岡拉克表示，今年3月MOVE指數在10多年高位，如今卻已降至10年以來低位，但必須留意的是，在交易清淡及其他季節性因素影響之下，8月通常是波動劇烈的一個月，考慮到債息下滑，可能會引發新的動盪。

Medley Global Advisors全球宏觀策略主管Ben Emons表示，從歷史經驗來看，當實際債息降至新低時，MOVE指數就會升高，目前正是這樣。換言之，股市大幅波動的日子可能很近了。

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