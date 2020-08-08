中美科技戰：華為晶片告急　新款「麒麟9000」將成絕版

中國科技公司華為消費者業務行政總裁余承東周五(7日)證實，台積電即將「斷供」華為5G晶片，另透露將於今年秋天推出的旗艦手機Mate40手機，搭載「麒麟9000」晶片，可能是華為麒麟高端晶片的「絕版」。

綜合媒體報道指出，「麒麟9000」一直由台積電代工生產，余承東指出，「麒麟9000」擁有更強大的5G能力、AI處理能力、更強大的NPU和GPU。但美國制裁後，台積電只接受9月15日之前的訂單，他坦言「我們全世界最領先的終端晶片將成絕版。」

余承東續稱，「我們在晶片裏的探索，過去十幾年，從嚴重落後，到比較落後，到有點落後，到終於趕上來，到領先，到現在被封。我們投入了極大的研發資源，也經歷了艱難的過程。」

他又指出，很遺憾在半導體製造方面，在重資產投入型的領域、重資金密集型的產業，華為沒有參與。「我們只是做了晶片的設計，沒搞晶片的製造，所以從今年9月15日之後，我們的旗艦晶片就無法生產了。我們AI計算能力的晶片都無法製造了，這是我們非常大的損失。」

他提及，要解決有關問題，實現基礎技術能力的創新和突破，在作業系統、晶片、數據庫、雲端服務、IoT的標準生態方面，華為都要構築自己的能力。

同時，他呼籲中國產業鏈人士，要在半導體製造方面共同努力，突破材料、生產製造、設計、封裝封測等能力，在智能半導體從第二代半導體進入到第三代半導體的時代實現「超車」。

值得留意的是，華為Mate系列手機是公司定位高端、商務市場的旗艦機型。一旦沒有麒麟高端晶片，勢必對Mate系列後續發展造成影響。

此外，余氏認為，如果沒有被美國制裁，華為2019年的市場份額應該就會領先三星，但去年5月被美國制裁後，華為手機發貨量少了6,000萬部。

事實上，於2019年，華為手機出貨量為2.4億部，市佔率低於三星。今年美國第二輪制裁華為的晶片後，預期華為今年手機發貨量將低於去年。

今年上半年，華為消費者業務營收達2,558億元人民幣，手機全球發貨量超過1.05億部。余氏稱，華為上半年營收實現了增長，主要是因高端手機佔比提高，以及電腦、穿戴、手錶、手環、耳機及平板也都實現了高速增長。

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