致富智庫：「考第一」不代表人生贏家　更重要是...

「股神」巴菲特已年屆近90歲，是公認的成功人士，而且從不喜愛炫富，生活依舊平淡，鮮有負面新聞，並喜愛提攜後輩。

他經常表示，智商(IQ)高、成績好，並不是成功的基石，不會讓你鶴立雞群。外國媒體就找出他於1998年勉勵商業碩士(MBA)畢業生的一番話，不妨回顧一下。

他說：「全班最高分並不是錯，但不代表餘下的人生都是大贏家。你寧可成為一位有領袖質素的人，能讓其他人發揮所長、激發興趣。這需要一位有胸襟、誠實、會為別人的想法給予讚賞的人。」不過，他又說：「你不要選擇最低智商(IQ)的人，不要讓人失望。」

以下是「股神」提到必須培養的性格，這較「高分」更重要：

●履行你的承諾

●說實話

●值得信賴

●準時還錢

●細心及同理心

●謙卑

●願意承認你錯了

●在需要時提供幫助

●尊重他人

●善心

●耐心

【今年畢業？奧巴馬：別怕！做你認為正確的事】

除了「股神」外，今年的畢業生要面對「疫」境中的逆境，美國前總統奧巴馬近月亦勉勵一眾年輕人。以下是他感人的演講全文：

在任何情況下，畢業都是一項重大成就。你們當中有些人必須克服重重障礙，無論是生病、父母失去工作、還是生活在各種你總是打不入的小圈中，這都是成長過程必經的挑戰，你們所有人都必須面對社交媒體所帶來的壓力，甚至校園槍擊案的恐懼及氣候變化的陰影。

因為疫情的影響，你一直期待着的畢業典禮無法實現，但請別失望，這些挫折很快就會過去。

雖然我對自己高中畢業的記憶不多，但我知道或許不要坐在台下聽冗長的演講並不是壞事，畢竟許多人會滔滔不絕，加上畢業帽戴起來也不是很舒服。一旦眼前的公共衞生危機結束，未來你會有許多的時間和朋友見面。

然而，真正的事實是，畢業也標誌着你踏入成年，這是你開始可以掌控自己生活的時間，並面對自己未來最重要的事情：你想要追求的職業、想要和誰建立家庭──用你賴以生存的價值觀。

由於目前世界經濟狀況確實有點嚇人，包含上大學的挑戰及找到第一份工作，將變得更艱難，即使相對富裕的家庭，也正面臨巨大不確定性。

不過，這些挑戰也意味着你將較某些世代的人更快速地成長。疾病的大流行暴露了美國許多深層次的問題，例如嚴重經濟不平等、持續種族差距到最基本的醫療保健，許多年輕人意識到舊有的辦事方式已行不通了，未來的社會和民主唯有在我們互相思考彼此、為他人着想時，才能發揮作用。

這也拉開了另一個難題的序幕：一旦我們的童年結束，最終都必須接受現實，你曾認為負責任的成年人都在做甚麼？他們也沒有所謂的答案、甚至沒有問正確的問題。因此，如果世界能變得更好，將取決於你！

我要提供3個建議給大家：

首先：不要害怕！美國之前曾經歷更艱難時期，例如奴隸制度、南北戰爭、饑荒、疾病、(1930年代)經濟大蕭條和911事件，每次挫折使我們更強大，都是因新一代的年輕人，就像是你一樣，從過去的錯誤中吸取教訓，並了解該如何才能把事情變得更好。

第二：做你認為正確的事！如果只做自我感覺良好、方便、容易的事，那就是小孩子的想法。不幸的是，依然有許多所謂成年人，包括一些有奇特銜頭和重要工作的大人物，依然以這樣的方式思考──這就是目前社會如此混亂的原因。

我希望你以持久的價值觀為基礎，例如誠實、勤奮、責任、公平、慷慨、尊重他人。你不可能每次都做對，會像許多人一樣犯錯，但若能傾聽內心的聲音，即使很難、會遇上種種挑戰，人們也會注意到，你將會成為解決問題的一份子，而不是製造問題的那種人。

第三：建立一個團隊，因沒有人能獨自做大事！現在當人們感害怕時，往往很容易產生憤世嫉俗的聲音，甚至遇上不同的質疑。不過，如果我們要渡過這些困難時期；如果我們要創造一個每人都有機會找到工作，並能負擔大學學費的世界；如果我們要保護環境，並戰勝未來的流行病......那麼，我們不得不一起做。

因此，要在競爭下學習、捍衛彼此的權益，拋棄所有分裂我們的舊思維方式，即性別歧視、種族偏見、貪婪，並使世界走上一條不同的道路。

恭喜2020年的畢業生，讓我們一起感到驕傲。

【今年畢業？庫克：每個年代都有難題 要抱希望】

除了股神及奧巴馬外，貴為全球市值最強企業蘋果公司(Apple Inc.)的行政總裁庫克，又怎勉勵畢業生？近月他引用了美國前總統小羅斯福和林肯的例子！疫情雖然是前所未有的挑戰，但畢業後人生總是充滿困難，危機也會是轉機，只要抱持希望、勇敢面對，就可以創造較你想像更好的未來。

他說：「畢業後即使有許多挑戰，也要像林肯當初為黑人爭取權利一樣，保持希望。」

他首先提到3個人，36歲的美國軍官、30歲的詩人與20歲的護士。

首說那位軍官，在1918年西班牙流感爆發後，軍官回到美國，雖然他深受重傷，是被擔架扛回紐約，但康復後隨即被政黨提名為副總統參選人，就是日後帶領美國走過「大蕭條」、打贏二次大戰的小羅斯福總統。

然後是詩人當時也臥病在床，正煩惱着要去當高中教師，還是銀行櫃位服務員，但他反而開始撰寫名著的「荒原」，之後便獲得了諾貝爾文學獎，還開啟了「後現代主義」的文學風潮，他是英國的大詩人艾略特。

最後當時那位護士也得了西班牙流感，在她隔離期間，也開始思考是否還要繼續當護士，看着天空上的飛機、鳥兒，她最後決定轉換跑道，成為第1個飛越大西洋的女飛行員─艾爾哈特。

庫克坦言，雖然今年大家無法好好慶祝，但無損家長、老師、朋友與愛人對你畢業的期盼與興奮，希望大家可以將今年這場不尋常的畢業典禮當作一生的榮耀。他回憶1998年加入蘋果公司時，對於跟喬布斯工作感到無比興奮，後來「教父」先離大家而去，但卻對這個世界留下了很多良善的影響。

他說：「每個年代都有難題要面對，生活總會讓我們受到挫敗、不滿，但我們必須了解到，我們不是自己人生的唯一作者。」庫克感性地說，每當我們已經準備了詳細、充滿光鮮亮麗內容的人生規劃時，人生並不會總是順着我們的心意，與其持續詛咒人生困頓，不如好好檢視自己所有的人、事、物，對一切充滿感激的心，並勇於幫助有需要的人。

庫克提醒畢業生，要記住那些在社會上奮鬥的人們，記住自己所要在乎的、所愛的人們，記住自己是多麼的被上天祝福，可以受到良好教育，讓每個畢業生都可以發揮所長，讓未來充滿無限可能。

他最後分享常常回頭看林肯的書、文集，林肯面對困難、解放黑人時充滿正面思考，他謙卑的態度至今仍值得大家效法。

演講結束前，庫克坦言，雖然人生日後將充滿困難，但仍要保持心胸開闊，從心思考、重新思考，設法讓這個風雨飄搖的世界有更美好的未來，永遠保持希望。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020