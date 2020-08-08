匡湖居雙號屋別墅連花園劈價340萬元易手

世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，新近錄得匡湖居四期雙號別墅成交，實用面積1,945平方呎，五房兩廳間隔，望海景，連1,924呎花園。單位原叫價4,800萬港元，減價340萬元，減幅7.1%，以4,460萬元成交，實用面積呎價22,931元。

據了解，長情原業主早於1989年10月購入上址，當時作價361萬元，持貨接近31年至今轉售，賬面大賺4,099萬元離場，單位期內勁升逾11倍。

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