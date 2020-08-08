元朗區交投氣氛平靜　好發洋樓低層戶減價10萬元離場

中原地產副區域營業經理王勤學表示，香港疫情嚴重，負面情緒籠罩市場，睇樓活動明顯減少，最近元朗區交投氣氛平靜，以市中心細價樓及單幢物業成交為主。

王氏表示，鄰近教育路及千色匯的好發洋樓，新近錄得低層A室成交，實用面積260平方呎，成交價340萬港元，平均實用呎價13,077元。單位原叫價350萬元，減價10萬元沽出。

原業主於2012年4月以130萬元買入單位，現沽出單位，帳面獲利約210萬元，單位8年升值1.6倍。

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