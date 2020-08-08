新盤動向：帝御．金灣次輪銷售共錄逾1萬票登記

上車新盤需求殷切。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御．金灣，周日(9日)推出185伙進行次輪銷售，發展商周六(8日)中午截止接受認購，市場料共錄得逾1萬張入票登記，超額認購逾53倍。

該盤日前因應需求加推4號價單，提供62伙，扣除最高折扣後，折實平均呎價14,392港元，售價約296.8萬至約504.8萬元，呎價13,453至19,163元。至於周日發售單位分布第3及4號價單，折實平均呎價14,261元，料已累積加價逾3至4%。

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